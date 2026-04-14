Адвокат Полякова отметила, что девушке, сделавшей кальян на пасхальном куличе в Москве, грозит до трех лет колонии

В Москве возбудили уголовное дело против девушки, сделавшей кальян на основе пасхального кулича. За это ей грозит до трех лет колонии или штраф до 300 тысяч рублей, сообщила «Вечерней Москве» адвокат Вероника Полякова.

Поскольку происшествие случилось в баре, а не в церкви, дело квалифицировали по ч. 1 ст. 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести. Это преступление небольшой тяжести, но наказание предусматривает от года до трех лет лишения свободы или штраф, подчеркнула Полякова.

Девушка из Саранска выложила фото и видео в Сеть, что вызвало волну негодования. Несмотря на извинения, расследование продолжается, и решение о прекращении дела возможно только по суду.