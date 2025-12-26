Суд приговорил ректора ВГУ к 8 годам колонии за распространение порнографии

Бывшему ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому назначили восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Воронежский суд приговорил бывшего главу вуза к тюремному сроку за распространение порнографии и дачу взятки должностному лицу через посредника, совершенную в крупном размере.

Суд также арестовал имущество Ендовицкого на сумму свыше 14,6 миллиона рублей.

Следствие установило, что экс-ректор распространил через интернет более 300 порнографических материалов. По версии обвинения, фигурант также передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета. Он сделал это, чтобы способствовать защите диссертации жены, желающей получить степень доктора экономических наук.

