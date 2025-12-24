Суд изъял коррупционное имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области

Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России .

«Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество экс-чиновников и связанных с ними лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что в списке изъятого 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, в том числе пять квартир, 25 машин. В российскую казну взыскали свыше 100 миллионов рублей, что эквивалентно проданному имуществу.

