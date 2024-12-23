Суд приговорил главу НИИ вакцин Маковского к девяти годам колонии

Головинский суд отправил исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгения Маковского в колонию за попытку получить взятку. Об этом заявили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным <...>, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе.

Второго обвиняемого Игоря Рудых признали виновным в посредничестве во взятке и отправили в колонию особого режима на восемь лет.

Ранее экс-главу Сочи Алексея Копайгородского заподозрили в получении взятки в размере 43 миллионов рублей от бизнесмена.