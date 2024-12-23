Против Копайгородского завели новое уголовное дело

Новое уголовное дело завели в отношении экс-главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Чиновника заподозрили в получении взятки от бизнесмена в размере 43 миллионов рублей. Копайгородскому передали средства через жену.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — сообщили в МВД.

За взятку экс-мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для развития его бизнеса, а также оказывать общее покровительство. Специалисты устанавливают всех соучастников преступления.

Ранее суд продлил арест Копайгородскому по делу о растрате. Бывший мэр будет находиться под стражей до 17 февраля. Жену чиновника отправили под домашний арест.