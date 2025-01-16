Суд приговорил 5 участников антиизраильского штурма аэропорта Махачкалы

Члены семьи Гаджиевых получили до восьми лет колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 30 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал Вагаба, Нажмудина, Джамала, Алибека и Вадима Гаджиевых виновными в преступлении по двум статьям. В зависимости от роли каждого мужчины получили от семи до восьми лет колонии общего режима.

Следователи установили причастность 142 человек к погромам. Они повредили имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей и ранили не менее 23 работников.

Предварительное расследование завершилось в отношении 135 подозреваемых, семеро объявлены в розыск. К середине января прошли суды над 42 человеками.

Поводом для беспорядков стало предполагаемое прибытие самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. Толпа прорвала оцепление и проникла на стоянку воздушных судов.