Суд приговорил 18-летнего жителя Курска к семи годам за госизмену и терроризм

Второй окружной военный суд приговорил жителя Курска Гагика Григоряна к семи годам общего режима и штрафу в 40 тысяч рублей за госизмену, подготовку теракта и незаконный сбыт взрывчатки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд проходил в закрытом режиме, сути уголовного дела не сообщается — вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

На момент задержания Григоряну не было 18 лет. Тогда же подросток попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Севастополя, которого СБУ завербовала еще в 2016 году. После начала СВО мужчина начал передавать украинским спецслужбам информацию о размещении объектов Минобороны и убедил знакомого поджечь в городе административное здание. По двум статьям Уголовного кодекса он получил 18 лет колонии.