Суд поставил точку в деле об убийстве командира Моторолы

Апелляционный суд оставил пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненный срок Александру Погорелову, признанному виновным по делу по убийстве Моторолы — Героя ДНР Арсена Павлова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В судебных материалах говорится, что апелляция не привела к изменению ранее вынесенного решения. Суд оставил без удовлетворения жалобы стороны защиты и согласился с выводами первой инстанции.

Согласно материалам обвинительного заключения, Погорелов в 2016 году установил взрывчатку на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. Затем неустановленный террорист 16 октября 2016 года выполнил подрыв, Моторола погиб.

Южный окружной военный суд в июне 2024 года приговорил Погорелова к пожизненному сроку.

Погорелов ранее утверждал, что не имеет отношения к убийству Павлова. Чистосердечное признание, по словам фигуранта, он якобы подписал под пытками.