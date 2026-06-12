Суд поставил точку в деле об убийстве командира Моторолы
Апелляционный суд оставил пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы
Апелляционный военный суд подтвердил пожизненный срок Александру Погорелову, признанному виновным по делу по убийстве Моторолы — Героя ДНР Арсена Павлова. Об этом сообщило РИА «Новости».
В судебных материалах говорится, что апелляция не привела к изменению ранее вынесенного решения. Суд оставил без удовлетворения жалобы стороны защиты и согласился с выводами первой инстанции.
Согласно материалам обвинительного заключения, Погорелов в 2016 году установил взрывчатку на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. Затем неустановленный террорист 16 октября 2016 года выполнил подрыв, Моторола погиб.
Южный окружной военный суд в июне 2024 года приговорил Погорелова к пожизненному сроку.
Погорелов ранее утверждал, что не имеет отношения к убийству Павлова. Чистосердечное признание, по словам фигуранта, он якобы подписал под пытками.