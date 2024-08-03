Суд пересмотрит приговор по делу Фургала

Приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пересмотрят 23 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

Заседание проведет Первый кассационный суд в Саратове.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его решили отправить в колонию строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения.

Вместе с ним по делу проходили еще три фигуранта. В списке оказались бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей и экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров. Они получили от 9,5 до 21 года заключения.

«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — заявил защитник.

Фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференции.

При этом Бабушкинский суд Москвы уже рассматривает второе уголовное дело в отношении экс-губернатора о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы. Сам Фургал вину не признает.

Ранее Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал»* в реестр экстремистских.

*Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.