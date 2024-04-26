Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал» в реестр экстремистских | 360°

Важное 26 апреля 2024, 16:17 Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал» в реестр экстремистских РИА «Новости»

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Движение «Я/мы Сергей Фургал»* внесли в реестр экстремистских. Информацию об этом опубликовали на сайте Росфинмониторинга.

В феврале Хабаровский краевой суд вынес решение о признании движения экстремистской организацией. Сторона гособвинения тогда указала, что его работу координировали зарубежные центры, а участники движения призывали к массовым беспорядкам, свержению власти, изменению основ конституционного строя, экстремизму и терроризму.

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Активистов неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Сергей Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края. Летом 2020 года его задержали. Политика обвинили сразу по нескольким эпизодам, а также указывали на связь с «тимофеевскими» — ОПГ, орудовавшей на Дальнем Востоке в нулевых.

В СК отмечали, что в результате длительного следствия по нескольким делам об убийствах местных бизнесменов в 2004 и 2005 годах удалось найти неопровержимые доказательства вины Фургала и его возможных подельников.

По версии следствия, политик являлся организатором преступной группы, совершившей покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках расследования преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми.

В феврале 2023 года суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима. При этом из приговора исключили эпизод с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

*Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.