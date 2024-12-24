Суд отправил под стражу искалечившего жительницу Сочи мужчину

Обвиняемого в покушении на убийство жительницы Сочи отправили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 46-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство жительницы Сочи. Об этом сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Подсудимого отправили под стражу на два месяца. В зале суда обвиняемый признал, что избил знакомую. Он отрицал, что хотел убить ее.

По версии следствия, подсудимый пробрался в квартиру бывшей возлюбленной и избил ее руками и ключом от замка зажигания своего автомобиля. В результате женщина получила травмы и лишилась глаза. Пострадавшая оказала нападавшему сопротивление и выжила.

«Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что избрать в отношении обвиняемого иную меру пресечения, кроме как заключение под стражу, не представляется возможным», — отметили в пресс-службе суда.

Подруга жительницы Сочи рассказала, что нападавший сломал женщине ребра, руку и челюсть. Также мужчина грозил облить ее кислотой.