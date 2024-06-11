Суд отправил бывшего коммунальщика Минобороны в тюрьму на девять лет

Бывшего главного коммунальщика Минобороны России Сергея Харитонова приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ „Получение взятки в особо крупном размере“», — передали в суде.
Его бывшего заместителя Романа Митюрева приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Ранее арестовали самого главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Он проходит по делу о получении крупной взятки в 2021-2023 годах. При проведении обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей и различные предметы роскоши.