Суд отправил бывшего коммунальщика Минобороны в тюрьму на девять лет

Экс-начальник филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны получил 9 лет колонии за взятку

Бывшего главного коммунальщика Минобороны России Сергея Харитонова приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ „Получение взятки в особо крупном размере“», — передали в суде.

Его бывшего заместителя Романа Митюрева приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее арестовали самого главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Он проходит по делу о получении крупной взятки в 2021-2023 годах. При проведении обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей и различные предметы роскоши.

🐹Кликни на хомяка. Игра Hamster Kombat — обман или реальный способ заработать?

В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте