Суд отложил рассмотрение исков о недвижимости родственников Блиновской

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявлений финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной, в которых она оспаривает сделки по передаче «королевой марафонов» недвижимости своим родственникам: отцу, матери и брату. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Финансовый управляющий Блиновской хочет приобщить квартиры и недвижимость родственников к делу для погашения госдолга.

Мать, отца и брата назвали притворными владельцами имущества. Суд отложил споры об изъятии недвижимости у родственников Блиновской на 10 сентября.

Дорогое имущество и миллионы на счетах нашли у родственников блогерши в апреле. До этого суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей, также ей запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.