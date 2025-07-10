Суд отклонил жалобу фигуранта дела о преступной группе в Екатеринбурге

Фигурант дела о преступной группе в Екатеринбурге Аяз Сафаров не смог обжаловать арест. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Обвиняемый является фигурантом дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Оно вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе.

Суд не смог рассмотреть аппеляционную жалобу другого обвиняемого — Акифа Сафарова, который является братом фигуранта дела.

«Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции», — подчеркнули в пресс-службе.

Документы сняли с апелляционного рассмотрения, их вернули в екатеринбургский суд для устранения ошибок.

Братьев Сафаровых обвиняют в серии преступлений, совершенных в 2001-2011 годах. В связи с расследованием правоохранители задержали в Екатеринбурге главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского, а также еще пятерых азербайджанцев. В связи с этим МИД республики выразил протест России, сообщил RT.