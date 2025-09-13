Суд отклонил просьбу защиты о смягчении приговора убийце Писчикову

Адвокат «уральского Раскольникова» Дениса Писчикова, убивавшего стариков топором, ходатайствовал о смягчении наказания. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Писчиков на момент совершения преступления был не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном», — заявил адвокат.

Суд рассмотрел просьбу защиты, но отклонил ее, оставив пожизненный приговор в силе.

Следствие установило, что Писчиков убил 14 стариков. Проведя почти 20 лет в тюрьме, маньяк сознался еще в трех эпизодах. Несмотря на сотрудничество преступника со следствием, суд назвал пожизненный срок справедливой мерой.

Маньяк орудовал в Подмосковье и Владимирской области. Он убивал стариков топором, похищал из их домов все ценное. Выручка с украденного редко была большой, поэтому преступник забирал даже продукты из холодильников.

Писчикова поймали в 2003 году, а летом 2004 года суд приговорил его к пожизненному заключению.