Суд отказался вернуть экс-сенатору Шпигелю предметы живописи и старинные книги

Измайловский суд Москвы не стал возвращать бывшему сенатору Борису Шпигелю предметы живописи и старинные книги, которые были изъяты в ходе предварительного следствия и арестованы до фактического исполнения приговора в его отношении. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Адвокат Шпигеля обратился в суд с просьбой прояснить некоторые моменты, связанные с исполнением приговора. В частности, адвокат задал вопросы о том, как хранятся культурные ценности, изъятые в ходе предварительного следствия и находящиеся под арестом до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. Также адвокат просил вернуть эти ценности бывшему сенатору.

В качестве обоснования своей позиции защита сослалась на то, что в решении суда не было предусмотрено изъятие печатных изданий и произведений живописи в качестве меры наказания. Также в своем прошении адвокат бывшего чиновника отметил, что судьба арестованного имущества остается неопределенной, но при этом арест продолжает действовать.

Однако суд не нашел эти аргументы убедительными и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю.

В январе 2024 года Измайловский суд города Москвы вынес приговор Борису Шпигелю по делу о даче взятки. Согласно материалам следствия, предприниматель вместе с супругой и генеральным директором компании «Фармация» передали взятку губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. За полученные деньги глава региона пообещал «Биотеку» крупные контракты на поставки лекарств в больницы области.