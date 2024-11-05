Бывшего главу компании «Биотек» Шпигеля освободили от наказания по делу о взятке

Суд освободил от наказания за взятки экс-главу фирмы «Биотек» Шпигеля по болезни

Осужденный на 11 лет за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву экс-руководитель компаний «Фармация» и «Биотек» Борис Шпигель освободился от отбывания наказания из-за болезни. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, такое постановление выпустил Преображенский районный суд.

Ходатайство с результатами медицинского заключения для рассмотрения подали представляющие интересы адвокаты предпринимателя.

«Постановлением Преображенского районного суда города Москвы ходатайство осужденного Шпигеля Бориса Исааковича об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью удовлетворено», — указали в пресс-службе инстанции.

Приговор за дачу взятки Борису Шпигелю Измайловский суд Москвы вынес 25 января этого года.

По версии следствия, предприниматель вместе со своей супругой Евгенией и генеральным директором компании «Фармация» Антоном Колосоковым» дали взятку занимающему пост губернатора Пензенской области Ивану Белозерцеву.

За полученные деньги глава региона пообещал «Биотеку» крупные контракты на поставки лекарств в больницы области.

Измайловский суд Москвы приговорил экс-губернатора Белозерцева к 12 годам колонии общего режима. Бывшего главу региона признали виновным в получении взяток, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.