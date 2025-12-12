Суд отказался переводить «битцевского маньяка» в колонию ближе к Москве

Московский суд отказал стороне защиты осужденного за убийства Александра Пичушкина в переводе в тюрьму ближе к столице. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — отметил Мосгорсуд.

Пичушкин, получивший прозвище «битцевский маньяк», отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Преступник просил перевести его в другую тюрьму из-за заболевания системы кровообращения второй степени.

Ранее бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрей Супруненко рассказал, что маньяк хвалился совершенными им зверствами. По его словам, преступник не ценил человеческую жизнь и при выходе на свободу продолжил бы убивать уже в первую неделю.

Поймавший Пичушкина следователь добавил, что после задержания маньяк пытался показать всем, «какой он всемогущий».