«Будет несколько трупов». Следователь призвал не выпускать битцевского маньяка

Экс-следователь Супруненко: Пичушкин снова начнет убивать, если его выпустить

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрей Супруненко предупреждал, что Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, нельзя выпускать на свободу. Его слова привело издание MSK1.RU .

Поймавший маньяка следователь рассказывал, как Пичушкин хвалился совершенными им убийствами, показывая всем, «какой он всемогущий». Сейчас преступник отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова».

Для Пичушкина человеческая жизнь была лишь шахматной клеткой, а новая жертва — новым закрытым квадратом на доске. Супруненко убежден, что Пичушкин продолжит убивать, если его освободить. Если людям необходимо для жизни есть и дышать, то битцевскому маньяку — убивать.

«Если его сейчас выпустят, в течение недели будет несколько трупов. Он не успокоится. И это не лечится», — подчеркнул бывший следователь.

В сентябре этого года Пичушкин попросил смягчить ему наказание, назначив вместо пожизненного срока 25 лет лишения свободы.