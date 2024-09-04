Суд оставил блогера Шабутдинова под арестом до 16 октября

Мосгорсуд отклонил просьбу защиты блогера Шабутдинова выпустить его из СИЗО

Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Подсудимый останется в СИЗО до 16 октября. Блогера обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. В отношении Шабутдинова СК возбудил 22 уголовных дела об аферах, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, популярный блогер использовал агрессивный маркетинг и обманул слушателей своего курса по предпринимательской деятельности, пообещав им сверхдоходы. В общей сложности бизнес-коуча обвиняют в 73 эпизодах мошенничества.

В апреле 2024 года суд постановил арестовать счета и имущество Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева. Стоимость их активов составила порядка 100 миллионов рублей.

Следователи, подавшие ходатайство о продлении меры пресечения, заявили, что продолжат работу по выявлению новых эпизодов мошенничества.