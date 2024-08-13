Арестованный блогер Аяз Шабутдинов остался в СИЗО еще на 2 месяца
Таганский суд оставил блогера Аяза Шабутдинова под стражей до 16 октября
Срок содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова продлили до 16 октября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента в Таганском районном суде Москвы.
Подавшие ходатайство о продлении меры пресечения следователи объявили, что намерены продолжить работу по выявлению новых эпизодов. Дело против проходящего сообщником блогера Василия Алексеева выделили в отдельное производство.
Представляющий интересы Шабутдинова адвокат Калой Ахильгов заявил, что из 50 тысяч человек, кто прошел курсы блогера, недовольными остались только 92. По мнению защитника, это статистическая погрешность в предпринимательской деятельности.
Сам обвиняемый сравнил пожаловавшихся на него клиентов с «двоечниками, которые не выполняли домашние задания».
Основателя предпринимательского центра Like и блогера Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, блогер обманул слушателей своего курса по предпринимательской деятельности, обещая им сверхдоходы.
В апреле этого года суд арестовал счета и имущество Шабутдинова и его сообщника Алексеева. Общую стоимость активов оценили в 100 миллионов рублей.