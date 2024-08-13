Арестованный блогер Аяз Шабутдинов остался в СИЗО еще на 2 месяца

Срок содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова продлили до 16 октября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента в Таганском районном суде Москвы.

Подавшие ходатайство о продлении меры пресечения следователи объявили, что намерены продолжить работу по выявлению новых эпизодов. Дело против проходящего сообщником блогера Василия Алексеева выделили в отдельное производство.

Представляющий интересы Шабутдинова адвокат Калой Ахильгов заявил, что из 50 тысяч человек, кто прошел курсы блогера, недовольными остались только 92. По мнению защитника, это статистическая погрешность в предпринимательской деятельности.

Сам обвиняемый сравнил пожаловавшихся на него клиентов с «двоечниками, которые не выполняли домашние задания».

Основателя предпринимательского центра Like и блогера Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, блогер обманул слушателей своего курса по предпринимательской деятельности, обещая им сверхдоходы.

В апреле этого года суд арестовал счета и имущество Шабутдинова и его сообщника Алексеева. Общую стоимость активов оценили в 100 миллионов рублей.