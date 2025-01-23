Суд оставил без изменений приговор художнику Слонову

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор художнику Василию Слонову, который был осужден на год исправительных работ за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Слонов был признан Советским районным судом г. Красноярска виновным и приговорен к году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», — отметили в пресс-службе.

Художника признали виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Слонова задержали в аэропорту Красноярска в феврале 2024 года. При себе у художника был авиабилет в Казахстан. По версии следствия, Слонов разместил на своей странице в социальной сети фотографию куклы-неваляшки, на которой изобразил символику запрещенного в России экстремистского движения. Художника уже штрафовали за эту публикацию в 2023 году, но он ее так и не удалил.

Ранее в Татарстане молодого человека оштрафовали за использование нацистской символики. Парень разместил в соцсетях видео, которое привлекло внимание прокуратуры.