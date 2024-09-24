Красноярского художника осудили за неваляшки с татуировками

Художника Слонова осудили на год исправительных работ за неваляшки с тату

В Красноярске приговорили к одному году исправительных работ художника Василия Слонова за публичное демонстрирование экстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города.

Художника признали виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

«Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», — заявили в пресс-службе.

Мужчина в ноябре 2023 года разместил на своей странице в социальной сети и на собственном сайте арт-объект с нанесенным рисунком АУЕ*. Неваляшки правоохранители изъяли в ходе обыска в мастерской художника. На изделиях художник изобразил татуировки в виде восьмиконечных звезд с лучами, именуемых воровскими.

Ранее в Татарстане оштрафовали на тысячу рублей молодого человека за использование нацистской символики в видео, которое он опубликовал в Сети.

*Запрещенная в России экстремистская организация.