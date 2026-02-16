Химкинский суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols Show за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

В 2022 году Ивана Криштофоренко уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав на год и семь месяцев за пьяное вождение. В конце июля 2025 года сотрудники ДПС в Химках снова остановили нетрезвого Криштофоренко на Lexus.

«Суд признал Криштофоренко И. В. виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», —подчеркнули в суде.

После вступления приговора в силу автомобиль Lexus конфискуют и передадут государству.

