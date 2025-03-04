Суд огласил приговор мытищинскому живодеру, который привязал собак к автомобилю

Жителя подмосковных Мытищ, привязавшего двух собак к автомобилю и протащившего их по асфальту, приговорили к принудительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Фигуранта признали виновным по статье о жестком обращении с животными и назначили ему наказание в виде принудительных работ сроком на три с половиной года и удержанием 20% зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Случай живодерства произошел 20 сентября 2024 года рядом с дачным участком в микрорайоне Дружба. Следствие установило, что обвиняемый привязал двух собак к заднему бамперу ВАЗ-2104 и протащил их по асфальту, «сознательно причиняя им физическую боль, страдания и телесные повреждения».

Во время судебного заседания в ноябре прошлого года, на котором его арестовали, фигурант не признал вину в совершении преступления. Он заявил, что не хотел причинять животным боль и назвал себя жертвой травли со стороны соседей и полиции.