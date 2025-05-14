Суд огласил приговор мужчине, который напал с ножом на хоккеиста Дениса Мещерякова

В Подмосковье мужчину осудили на 3,5 года за нападение с ножом на хоккеиста

Суд приговорил мужчину, осенью прошлого года напавшего с ножом на хоккеиста, к трем с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Приговором Одинцовского городского суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Следователи установили, что ночью 22 ноября во дворе жилого дома в Барвихе 38-летний хоккеист Денис Мещеряков возвращался домой после матча и увидел шумевшую под окнами компанию. Один из отдыхающих оскорблял местную жительницу, которая попросила их быть тише. Спортсмен решил заступиться за женщину, чем вызвал негодование буйного мужчины.

Конфликт перерос в драку, во время которой 23-летний молодой человек ударил Мещерякова ножом в живот. Хоккеиста госпитализировали. Врачам удалось спасти его благодаря экстренной операции.

Брат спортсмена Евгений в разговоре с 360.ru сказал, что считает вынесенный приговор справедливым. Он также поделился тем, что Денису пришлось пройти непростой путь лечения и восстановления и сейчас он снова вернулся в спорт.

«Сложно было. Он же весь там зашит и перешит был. Ничего нельзя было делать, два месяца в корсете ходил. Сейчас он уже приступил к тренировкам и выступает», — рассказал он.