Суд обратил в доход государства активы и имущество бывшего депутата Сопчука

Активы и 79 объектов имущества экс-депутата Сопчука обратили в доход государства

Активы и 79 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука обратили в доходы государства. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Общая сумма изъятого имущества превысила 41 миллиард рублей.

«На основании представленных ФСБ материалов, по иску Генеральной прокуратуры и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы активы, объекты недвижимого и движимого имущества  бывшего депутата Сопчука Сергея обращены в доход государства», — заявили в ведомстве.

По данным ФСБ в 2006 году фигурант организовал в Приморском крае золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото», после чего вывел через государственную границу ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска в частную собственность для получения собственной материальной выгоды.

В 2021 году Сопчук для избежания уголовной ответственности скрылся в ОАЭ. В настоящее время бывший парламентарий находится в международном розыске.

Ранее во вторник стало известно, что в доход России передали имущество водочного магната Юрия Шефлера.

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