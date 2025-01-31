Суд обязал Google защитить видео российского блогера Дубенской на YouTube

Московский городской суд удовлетворил иск блогера Валерии Дубенской к Google о защите ее прав на контент на YouTube про кулинарию, урожай и прогулки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению Дубенской, ответчик, будучи посредником, создает условия для незаконного использования видео без согласия автора и нарушает этим его права.

Представитель Google на заседании возразил против требований Дубенской. Он указал, что YouTube — это площадка для размещения контента, но платформа изначально не проверяет информацию, которую выкладывают пользователи, поэтому не несет ответственности за их действия.

Суд заявил, что использование видео без согласия автора — незаконно. Нарушитель несет за это ответственность. Таким образом, судья поддержал сторону заявительницы и запретил YouTube создавать технические условия, обеспечивающие размещение роликов Дубенской другими людьми.

Ранее стало известно, что требования российских телевизионных каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов СМИ достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Это долг, который накопился к 15 января.