Суд о признании геноцидом преступлений фашистов начался в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии суд начал изучать архив уголовного дела Народного комиссариата государственной безопасности Кабардино-Балкарской АССР о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России .

«В период оккупации <...> захватчики сформировали карательные батальоны. Репрессивные функции в АССР проводили гестапо, команда СД-10, отряды жандармерии и военные комендатуры», — подчеркнул во вступительной речи прокурор республики Николай Хабаров.

Нацисты, напомнил он, расправлялись с мирным населением и военнопленными. Суду, отметил прокурор, представят исчерпывающие доказательства массовых казней, истязаний, пыток, а также расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

Массовые убийства и зверства, которые совершали нацисты на территории региона, также нашли подтверждение в приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала.

После выступления Хабарова суд приступил к исследованию архивных документов. В ходе заседания определили порядок допроса свидетелей насчет преступлений немецко-фашистских захватчиков.