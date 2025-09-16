Суд не разрешил жене бывшего мэра Сочи разместить детей с ней в СИЗО

Люблинский суд Москвы отклонил иск жены экс-мэра Сочи Янине Копайгородской, которую арестовали за коррупционное преступление. Об этом ТАСС заявила ее адвокат Елизавета Меткина.

Фигурантка уголовного дела попросила суд поместить ее малолетних детей к ней в СИЗО. Адвокат подчеркнула, что закон и условия в изоляторе предусматривают такую возможность, поэтому защита будет подавать апелляцию.

«Администрация, воспользовавшись формальной нормой, что нахождение детей с матерью в СИЗО возможно только в возрасте до трех лет, хотя Минюст уже выступил с инициативой продлить этот возраст до четырех лет, нам отказала, по всем детям», — подчеркнула Меткина.

По ее словам, Копайгородская очень переживает за семью и находится «постоянно в слезах».

Супружескую чету обвинили в получении взяток. По версии следствия, Копайгородские вымогали деньги и получили незаконным путем более чем 330 миллионов рублей.