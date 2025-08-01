Суд наложил арест на счета главы Челябинского СК на четыре миллиарда рублей

Пластский городской суд арестовал счета бывшего президента «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова и проходящего по делу вторым ответчиком руководителя челябинского главка СК Алексея Колбасина на сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Иск на четыре миллиарда рублей к бывшему предпринимателю и высокопоставленному силовику подала Генеральная прокуратура в рамках дела о возмещении экологического ущерба, вызванного прорывом дамбы на Светлинском месторождении компании в 2024 году.

В результате разлива река Батуровка и 330 километров прилегающей территории оказались загрязнены мышьяком.

Ответчиками по делу также выступили заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора и бывший заместитель руководителя Ростехнадзора Владислав Потапов. По их счетам суд решения пока не вынес.

Обыски в офисах ЮГК прошли в начале июля. В СМИ появилась информация, что владеющий тогда компанией Константин Струков пытался покинуть Россию на личном бизнес-джете. Но в пресс-службе фирме эту информацию опровергли.

Советский районный суд Челябинска по иску генеральной прокуратуры передал акции ЮГК в доход государства. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что после завершения конфискации доли в компании обретут нового собственник а. Он подчеркнул, что это нормальная практика перепродажи объектов, полученных казной в ходе работы правоохранителей.