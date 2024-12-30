Стрельба из-за беляша. Нападение на пенсионера в Санкт-Петербурге сняли на видео
В Санкт-Петербурге мужчину расстреляли за отказ поделиться беляшом
Пожилой мужчина устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, не поделив беляш с другим прохожим. Конфликт развернулся около станции «Проспект Большевиков», сообщил Telegram-канал «78 |Новости».
Нападение произошло около остановки общественного транспорта напротив метро: 66-летний житель Северной столицы ел беляш, когда к нему подошел 68-летний прохожий. Незнакомец начал требовать поделиться с ним выпечкой, а отказ вывел его из себя.
Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Одна из пуль попала пострадавшему пенсионеру в лицо. Его госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
Нападавшего удалось задержать на месте. Его скрутил майор милиции в отставке, ставший очевидцем случившегося. Стрелок навредил и ему.
«Мы на дорогу скатились. И он в это время два раза выстрелил. Первый — куртка на плече разорвана, второй — в живот. Ну ничего, я его прижал», — рассказал обезвредивший нападавшего.
Ранее стрелок уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит еще одна статья.
Несколько дней назад в Нижегородской области мужчину расстреляли за попытку защитить девушку от изнасилования. Ему выстрелили в голову шесть раз.