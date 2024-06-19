RT: Дарья Навальная может занять пост руководителя ФБК

Дочь Алексея Навального Дарью сейчас готовят к роли руководителя Фонда борьбы с коррупцией*. В перспективе она должна занять место Марии Певчих**, сообщил RT со ссылкой на свои источники.

По данным источников редакции, с этой целью Дарья проходила стажировку в ФБК* во время обучения в Стэнфордском университете. Ожидается, что дочь Навального не будет устраиваться на работу по специальности, поскольку ей не интересна академическая карьера.

Источники утверждают, что Навальная планирует пойти по пути отца и связать свое будущее с политическим активизмом.

*ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов в России.

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