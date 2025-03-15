Суд Москвы арестовал обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке

Щербинский районный суд Москвы арестовал на два месяца подростка, проходящего по делу о смерти мужчины в Бутовском лесопарке. Как сообщила объединенная пресс-служба российской столицы , юношу отправили в следственный изолятор.

Тело мужчины со следами насильственной смерти московские криминалисты нашли в Бутовском лесопарке в минувшую среду, 12 марта.

По итогам проверки следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В рамках оперативных мероприятий правоохранители задержали трех подозреваемых — жителей Московского региона в возрасте от 14 до 18 лет. Кому из них по итогам допроса предъявили обвинение, неизвестно.