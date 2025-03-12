Труп убитого мужчины нашли в Бутовском лесопарке в Новой Москве

Доследственную проверку начали московские криминалисты после обнаружения трупа мужчины со следами насильственной смерти на территории Бутовского лесопарка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК .

В ведомстве уточнили, что на место прибыли криминалисты для установления всех причин и обстоятельств смерти мужчины. По итогам доследственной проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря прошлого года в подвале дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурга нашли закопанный в грунт чемодан с телом задушенной женщины.

В рамках расследования дела об убийстве следователи установили, что с убитой расправился е е сожитель. Мужчина сбежал в Узбекистан, где добровольно сдался сотрудникам полиции и дал признательные показания.