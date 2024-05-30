Суд Москвы арестовал имущество бывшего замглавы МВД Дагестана

В Басманном райсуде приняли решение наложить арест на восемь земельных участков и другое имущество экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции. Об этом сообщил «Коммерсантъ» .

По версии следствия, земля, недвижимость и автомобили подозреваемый оформил на подставных людей. В суде удовлетворили ходатайство следователей и продлили арест на имущество до 2 августа.

Бывший заместитель министра внутренних дел по республике, начальник следственного управления Исмаилов проходит по трем уголовным делам о взятках и превышении должностных полномочий.

ФСБ задержала Исмаилова и его зама Далгата Абдулгапурова в ноябре по подозрению в коррупции. Затем их привезли на допрос в Москву. Предположительно, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на 1,3 миллиона рублей.

На днях правоохранители задержали замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова, когда тот получил взятку более миллиона рублей. Однако эту информацию официально пока не подтвердили.