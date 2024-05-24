Замглавы Краснодарского края поймали на взятке

Силовики задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

ТАСС со ссылкой на свои источники уточнил, что речь идет о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официального подтверждения о задержании чиновника нет.

На сайте краевой администрации говорится, что Власов ранее занимал должность руководителя главного управления строительства, а потом возглавил профильный департамент.

В Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского края последнее сообщение о Сергее Власове опубликовано в пятницу, 24 мая, в 16:21. Там говорится, что заместитель губернатора посетил церемонию последнего звонка в школе № 2 имени Лопатина в Гулькевичском районе.

В минувший четверг, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. По версии следствия, вместе с подельниками он получил деньги от посредника, действовавшего в интересах оптового поставщика молочных продуктов ООО «РЗН ФУД».