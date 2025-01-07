Суд конфисковал у пензенского экс-губернатора 18 наручных часов
ТАСС: у экс-губернатора Пензенской области Белозерцева конфисковали 18 часов
Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 18 наручных часов. Общая стоимость переданных в доход государства предметов составила 9,6 миллиона рублей, сообщил ТАСС.
Октябрьский районный суд Пензы также конфисковал у бывшего чиновника четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.
«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью девять миллионов 602 тысяч 220 рублей», — отметили в судебных документах.
Среди изъятых предметов роскоши было два изделия бренда Rolex. Одни часы оценили в 4,5, миллиона рублей, а вторые — примерно в 2,5 миллиона рублей. По данным «Газета.ru», суд также обратил в доход России изъятый у экс-губернатора титановый телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тысяч рублей и 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек.
Белозерцева осудили за взяточничество. В 2021 году суд наложил арест на его имущество. С 2022 года приставы начали взыскивать долги, которые составили более 8,4 миллиарда рублей.