Суд конфисковал у пензенского экс-губернатора 18 наручных часов

Октябрьский районный суд Пензы также конфисковал у бывшего чиновника четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью девять миллионов 602 тысяч 220 рублей», — отметили в судебных документах.

Среди изъятых предметов роскоши было два изделия бренда Rolex. Одни часы оценили в 4,5, миллиона рублей, а вторые — примерно в 2,5 миллиона рублей. По данным «Газета.ru», суд также обратил в доход России изъятый у экс-губернатора титановый телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тысяч рублей и 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек.

Белозерцева осудили за взяточничество. В 2021 году суд наложил арест на его имущество. С 2022 года приставы начали взыскивать долги, которые составили более 8,4 миллиарда рублей.