У бывшего губернатора Пензенской области конфисковали часы на 9,6 миллиона рублей

Судебные приставы начали конфисковывать имущество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного по коррупционной статье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, долги экс-главы региона составляют более 8,4 миллиарда рублей. В доход государства перейдут деньги, украшения и предметы роскоши. Общая стоимость изъятых наручных часов Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz превышает 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации возбудили в конце ноября.

Арест на имущество осужденного за взяточничество бывшего губернатора наложили в 2021 году. С 2022 года приставы начали взыскивать долг более чем на 242 миллиона рублей.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестовали главу отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. По версии следствия, чиновник получил от двух людей крупную сумму в апреле 2024 года.