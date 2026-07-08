Суд конфисковал автомобиль у жительницы Курганской области по делу о краже шнекобура

В Шадринске Курганской области суд вынес решение по делу о краже шнекобура. Фигуранткой стала местная жительница, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные истанции.

Установлено, что женщина в сговоре с другим лицом похитила имущество частной организации и вывезла его на своей машине, причинив ущерб в размере 27 тысяч рублей.

Злоумышленнице назначили наказание в виде штрафа. Также у нее конфисковали автомобиль Renault Logan. Транспорт обратили в собственность государства.