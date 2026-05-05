Суд изъял у основателя «Русагро» 10,5 млрд рублей и акции

Хамовнический суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры передал в собственность государства средства со счетов основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича в размере около 10,5 миллиарда рублей, 1,6 миллиона евро, 1,8 миллиона долларов США и акции компании. Об этом РИА «Новости» сообщил участник судебного процесса.

В доход государства также обратили акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его жене Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с супругой, а также бывшему генеральному директору компании Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма „Профит“».

Кроме того, в пользу государства обратили акции завода по металлообработке АО «Эталон» и 100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс».

Также суд удовлетворил иск в части изъятия участков Быковской в коттеджном поселке «Летова роща», при этом оставил загородный дом на Рублевке и четырехуровневую квартиру в Хамовниках в ее собственности.

Мошковича и Басова обвиняют в мошенничестве из-за долгов перед холдингом «Солнечные продукты». Следствие оценивает ущерб в 86 миллиардов рублей.