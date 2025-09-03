Суд изъял у экс-главы КЧР Кайшева имущество на 41,9 миллиардов рублей

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства активов, связанных с бывшим премьером Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым, избранным в 2022 году академиком РАН.Общая сумма изъятого имущества составила 41,9 миллиарда рублей, сообщил корреспондент РБК из зала суда.

В перечень вошли Пятигорский молочный комбинат, агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», ООО «Елизавета-минеральные воды» и ООО «Насиб», управлявшее Пятигорским ипподромом. Кроме того, государству переданы 35 нежилых зданий, 67 земельных участков, дома в Подмосковье и на Ставрополье, квартиры и автомобили.

Утверждается, что занимая посты в Минсельхозе и федеральных ведомствах, Кайшев использовал служебное положение и доступ к закрытой информации, чтобы через родственников и доверенных лиц регистрировать предприятия и недвижимость.

Сейчас Кайшев находится под арестом по делу о незаконном завладении АО «Кавминводы».

