Суд изъял имущество собиравшего военные сведения о России француза Винатье
Суд в рамках уголовного дела изъял имущество гражданина Франции Лорана Винатье*, в отношении которого выдвинули обвинения в сборе информации о военной деятельности России. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Имущество Винатье* пока не арестовали, а именно изъяли», — сказал источник.
Процедура прошла в ходе личного досмотра и обыска. Какое именно имущество изъяли — на данный момент неизвестно.
В начале июня Замоскворецкий районный суд арестовал Винатье* до 5 августа. В его отношении завели уголовное дело пор статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
Следствие считает, что Винатье* также на протяжении нескольких лет целенаправленно собирал информацию о военно-технической деятельности России. Фигурант заявлял, что не будет мешать работы следствия и признан свою вину.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.