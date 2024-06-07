Собиравшего сведения о военной деятельности России француза арестовали

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу на один месяц и 30 дней задержанного по подозрению в сборе данных о военной деятельности России уроженца Франции Лорана Винатье. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, дело против иностранца завели за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов.

В инстанции подчеркнули, что Винатье не подавал никаких заявлений в Минюст и документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. При этом он проводил сбор сведений о военной и военно-технической деятельности России.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда признал свою вину в совершенном преступлении.

Представляющий интересы иностранца адвокат Алексей Синицын подчеркнул, что его подзащитный не знал о нормах российского законодательства.

О задержании Винатье стало известно в минувший четверг, 6 июня. По данным следствия, работавший советником в швейцарском Центре гуманитарного диалога француз занимался сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, без уведомления Минюста для включения в реестр иностранных агентов.

В ведомстве добавили, что собранные данные можно использовать против безопасности государства.