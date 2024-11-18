Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах

Районный суд отправил под домашний арест подростка-мигранта, который ударил ногой в грудь школьницу в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения — домашний арест по 15 января 2025 года», — написали в сообщении.

Накануне подростку предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Дело завели после того, как в СМИ появилось видео, на котором подросток с кавказской внешностью пнул с разбега русскую девочку. За кадром его подначивала другая девочка, предположительно, которая снимала видео.