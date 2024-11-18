Районный суд отправил под домашний арест подростка-мигранта, который ударил ногой в грудь школьницу в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
«Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения — домашний арест по 15 января 2025 года», — написали в сообщении.
Накануне подростку предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Дело завели после того, как в СМИ появилось видео, на котором подросток с кавказской внешностью пнул с разбега русскую девочку. За кадром его подначивала другая девочка, предположительно, которая снимала видео.
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Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах
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