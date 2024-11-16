Следователи предъявили обвинение подростку, пнувшего с разбега девочку в Нижних Сергах

Подростка, который пнул девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале .

«Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц <…>. Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — написали в публикации ведомства.

По данным следствия, происшествие случилось 11 ноября. Подозреваемый в коридоре школы умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. Выяснилось, что русскую школьницу ударил мигрант из Азербайджана. Поступок подростка засняли на видео, которое позже попало к правоохранителям. На нем видно, как школьник с разбега прыгнул и сильно ударил девочку, стоявшую у подоконника. Другая ученица за кадром подначивала хулигана, крича ему: «Давай!».

Россиян возмутило, что мальчика скорее всего будут судить именно по статье о хулиганстве. По мнению недовольных, намеренное причинение сильной физической боли — это серьезнее хулиганских шалостей. Кроме того, в преступлении участвовал не один человек, ведь происходящее снимала девочка и подбадривала малолетнего иностранца.