Суд будет долгим. Обвиняемыми в деле о пропавшей 14 лет назад девочке стали полицейские

Дело о пропавшей 14 лет назад девочке рассмотрят в Новосибирском областном суде

В Новосибирском областном суде продолжается процесс по делу о пропавшей 14 лет назад девочке. Судебные разбирательства могут затянуться, так как в деле много белых пятен, сообщило РИА «Новости» .

Пятнадцатилетняя жительница села Яркуль пропала после вечеринки у подруги 2 марта 2010 года. Она не дошла до дома, до которого оставалось пять минут.

Родители начали искать ее в ту же ночь, однако в полицию обратились спустя три дня: думали, раньше это делать бесполезно. Поиски не увенчались успехом. Через несколько месяцев завели уголовное дело по статье «Убийство», подросток числится пропавшим без вести.

Среди подозреваемых выделяли сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. В тот вечер их видели пьяными в белой «Волге». Однако тогда доказательств причастности мужчин к исчезновению девочки не нашли. Дело отложили, а потом закрыли.

Расследование возобновили весной 2023 года, а летом задержали трех подозреваемых, в том числе и полицейских. Третьим оказался Александр Кунца — начальник участковых ПДН. В суд дело передали в июне 2024 года.

По версии следствия, Бартоломей и Кудрявцев сбили девочку на дороге, а потом спрятали тело. Скрыть преступление им помогли Кунца и начальник уголовного розыска майор полиции Алексей Бороздин, он тоже стал фигурантом дела.

Тело девочки до сих пор не нашли. В деле появился свидетель, которого допросят на следующем заседании суда 28 ноября.