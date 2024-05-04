Суд Брянска арестовал подростка по делу о терроризме | 360°

Криминал 04 мая 2024, 21:25 Суд Брянска арестовал подростка по делу о терроризме Суд Брянска взял под стражу несовершеннолетнего по обвинению в терроризме Pixabay

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Советский суд Брянска заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Подростка заключили под стражу на два месяца, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Юношу обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

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Известно, что 15-летнего подростка завербовали в марте, после чего давали ему поручения. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов региона для украинских кураторов. Противоправные действия выявили сотрудники управления ФСБ по Брянской области. В отношении школьника возбудили уголовное дело.