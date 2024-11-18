Суд Астрахани арестовал мужчину, который 26 лет назад задушил мать и дочь

Задержанного в Астрахани 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 26-летней давности, арестовали по решению суда. Об этом пресс-служба Ленинского районного суда сообщила ТАСС.
«В отношении этого задержанного человека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и будет обжаловано», — сообщили в суде.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем». По информации следствия, в ноябре 1998 года обвиняемый с подельником проникли в квартиру и задушили хозяйку жилья и ее дочь. После убийства они вынесли из квартиры ценности и денежные средства на сумму около 45 тысяч рублей.
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