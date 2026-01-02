Суд арестовал замглавы Запорожской области Зинченко по делу о мошенничестве

Столичный суд арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко до 17 февраля. Его обвиняют в крупном мошенничестве, сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с официальными судебными документами.

«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года», — указано в документах.

Чиновника задержали 19 декабря. Его арестовали на следующий день, предъявив обвинение по статье о крупном мошенничестве. Зинченко грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд ознакомился с протоколами допросов свидетелей и решил, что обвинение обосновано. Следствие сообщило, что на свободе чиновник сможет помешать расследованию уголовного дела, задействовав личные связи и знакомства. Зинченко может надавить на свидетелей и других участников уголовного дела угрозами, заставив либо изменить свои показания, или вообще отказаться от них.

Сам же чиновник и его адвокат просили отпустить его под залог или хотя бы назначить домашний арест либо запрет определенных действий. Зинченко заявил, что воспитывает двух детей и не собирается скрываться от следователей.

